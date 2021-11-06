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فنون ومشاهير
تأجيل تصوير الجزء الجديد من "الفهد الأسود"... ما علاقة هذه الممثلة؟
Lebanon 24
06-11-2021
|
06:00
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نقلت رويترز عن تقارير من هوليوود أن تصوير الجزء الجديد من فيلم "بلاك بانثر" الذي تنتجه "ديزني" سيتوقف لمدة شهر حتى تعافي النجمة ليتيشا رايت.
ولفتت مجلتا هوليوود ريبورتر وفارايتي إلى أن النجمة ليتيشا رايت التي تؤدي دور "شوري" في فيلم البطل الخارق الذي يشترك فيه عدد كبير من الممثلين، أصحاب البشرة السوداء، "تعرضت لإصابة في آب خلال تنفيذ إحدى الحيل وتحتاج إلى مزيد من الوقت للتعافي".
ولم يتم الكشف بالتفصيل عن طبيعة الإصابة التي تعرضت لها رايت، في حين أن إصابتها كانت وصفت في البداية بأنها طفيفة.
المصدر: روسيا اليوم
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