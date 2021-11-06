لماذا قالت نوال الزغبي "تفه"؟

استنكرت الفنانة نوال الزغبي المظاهر المسلحة خلال حفل "هالووين" أقيم في صور، إثر تداول لقطات مصوّرة منه بشكل واسع عبر شبكات التواصل الاجتماعي.وعلّقت الزغبي على الفيديو من خلال تغريدة في حسابها الرسمي على موقع "تويتر" قائلةً: "حفلة هيك شيّقة ورائعة!!! بدون الأعلام ناقصة"، مضيفةً وسم (هاشتاغ) "تفه".