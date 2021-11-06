فنون ومشاهير

لماذا قالت نوال الزغبي "تفه"؟

Lebanon 24
06-11-2021 | 09:00
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استنكرت الفنانة نوال الزغبي المظاهر المسلحة خلال حفل "هالووين" أقيم في صور، إثر تداول لقطات مصوّرة منه بشكل واسع عبر شبكات التواصل الاجتماعي.

وعلّقت الزغبي على الفيديو من خلال تغريدة في حسابها الرسمي على موقع "تويتر" قائلةً: "حفلة هيك شيّقة ورائعة!!! بدون الأعلام ناقصة"، مضيفةً وسم (هاشتاغ) "تفه".

المصدر: لها
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