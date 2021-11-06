حلا شيحة برفقة والدها (صورة)

فاجأت الممثلة المصرية حلا شيحة الجمهور بنشرها على صفحتها الخاصة صورة لها بالحجاب مع والدها الفنان التشكيلي أحمد شيحة، وذلك بمناسبة عيد ميلاده.

وظهرت حلا في الصورة برفقة شقيقاتها هنا ورشا ومايا شيحة.

وكتبت حلا: "كل سنة وأنت طيب وبخير يا حبيبي".