21
o
بيروت
21
o
طرابلس
20
o
صور
22
o
جبيل
21
o
صيدا
21
o
جونية
20
o
النبطية
12
o
زحلة
12
o
بعلبك
21
o
بشري
21
o
بيت الدين
21
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
فنون ومشاهير
حلا شيحة برفقة والدها (صورة)
Lebanon 24
06-11-2021
|
15:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
فاجأت الممثلة المصرية حلا شيحة الجمهور بنشرها على صفحتها الخاصة صورة لها بالحجاب مع والدها الفنان التشكيلي أحمد شيحة، وذلك بمناسبة عيد ميلاده.
وظهرت حلا في الصورة برفقة شقيقاتها هنا ورشا ومايا شيحة.
وكتبت حلا: "كل سنة وأنت طيب وبخير يا حبيبي".
مواضيع ذات صلة
حلا شيحة تنشر أول صورة تجمعها بوالدها بعد خلافهما! (صورة)
Lebanon 24
حلا شيحة تنشر أول صورة تجمعها بوالدها بعد خلافهما! (صورة)
07/11/2021 04:43:36
07/11/2021 04:43:36
Lebanon 24
Lebanon 24
غادة عبد الرازق بلوك جديد.. والجمهور يعلق: "أصبحت حلا شيحة"! (صور)
Lebanon 24
غادة عبد الرازق بلوك جديد.. والجمهور يعلق: "أصبحت حلا شيحة"! (صور)
07/11/2021 04:43:36
07/11/2021 04:43:36
Lebanon 24
Lebanon 24
أحمد شيحة
حلا شيحة
تابع
الأكثر قراءة
البنزين بات متوفراً.. لكن "مشكلة أكبر" يُواجهها المواطنون
Lebanon 24
البنزين بات متوفراً.. لكن "مشكلة أكبر" يُواجهها المواطنون
05:00 | 2021-11-06
06/11/2021 05:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
حيلة جديدة في لبنان.. احصل على الدولارات وأنت في منزلك!
Lebanon 24
حيلة جديدة في لبنان.. احصل على الدولارات وأنت في منزلك!
07:54 | 2021-11-06
06/11/2021 07:54:45
Lebanon 24
Lebanon 24
لشراء بطاقات التشريج بسعر رخيص.. إليكم طريقة توفر عليكم الكثير
Lebanon 24
لشراء بطاقات التشريج بسعر رخيص.. إليكم طريقة توفر عليكم الكثير
12:35 | 2021-11-06
06/11/2021 12:35:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الحزنُ يلف حراجل.. "طوني" إبن الـ26 عاماً يخسر حياته بحادث مؤسف (صورة)
Lebanon 24
الحزنُ يلف حراجل.. "طوني" إبن الـ26 عاماً يخسر حياته بحادث مؤسف (صورة)
12:39 | 2021-11-06
06/11/2021 12:39:45
Lebanon 24
Lebanon 24
هذا هو سعر كيلو "البرازق" في لبنان... "يا مال الشام يلا يا مالي"
Lebanon 24
هذا هو سعر كيلو "البرازق" في لبنان... "يا مال الشام يلا يا مالي"
13:26 | 2021-11-06
06/11/2021 01:26:49
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير
17:00 | 2021-11-06
وفاة فنان خلال عملية جراحية.. اليكم التفاصيل
12:00 | 2021-11-06
إليسا تتفوّق على بيونسيه ودواين جونسون...هذه التفاصيل
10:42 | 2021-11-06
هيفاء وهبي بملابس مكشوفة على عربة ترمس في شوارع مصر (فيديو)
09:00 | 2021-11-06
لماذا قالت نوال الزغبي "تفه"؟
08:42 | 2021-11-06
لمن قالت مايا دياب "من وقتا لهلق ما طلع أسأل منك"؟
07:42 | 2021-11-06
صورة قديمة لـ"أبو عصام" مع "الإدعشري".. هكذا كان النجمان في شبابهما
فيديو
نائب يلتفت إلى رئيسه... ويرفع إصبعه الاوسط بوجهه! (فيديو)
Lebanon 24
نائب يلتفت إلى رئيسه... ويرفع إصبعه الاوسط بوجهه! (فيديو)
09:30 | 2021-11-04
07/11/2021 04:43:36
Lebanon 24
Lebanon 24
"فورد" تُطلق منافسا قويا لسيارات "F150" (فيديو)
Lebanon 24
"فورد" تُطلق منافسا قويا لسيارات "F150" (فيديو)
17:00 | 2021-11-03
07/11/2021 04:43:36
Lebanon 24
Lebanon 24
سميرة سعيد تنفعل على مايسترو حفلها أمام الجمهور وتتوقف فجأة عن الغناء (فيديو)
Lebanon 24
سميرة سعيد تنفعل على مايسترو حفلها أمام الجمهور وتتوقف فجأة عن الغناء (فيديو)
06:45 | 2021-11-03
07/11/2021 04:43:36
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact