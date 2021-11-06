مقتل مغنية شهيرة بحادث أليم...

توفيت ماريليا ميندونكا، إحدى المطربات الأكثر شهرة في البرازيل والفائزة بجائزة غرامي، الجمعة، في حادث تحطم طائرة في طريقها لحضور حفل موسيقي.





وأكد المكتب الصحفي لميندونكا نبأ وفاتها، وقال في البيان إن 4 ركاب آخرين على متن الطائرة لقوا حتفهم أيضًا، حيث تحطمت طائرتهم بين غويانيا مسقط رأس ميندونكا وكاراتينغا، وهي مدينة صغيرة في ولاية ميناس غيرايس الواقعة شمال ريو دي جانيرو.



أكدت الشرطة المدنية في ولاية ميناس غيرايس أيضا وفاة ميندونكا (26 عامًا)، بدون تقديم تفاصيل حول سبب الحادث، الذي وقع قبل وقت قصير من وصول الرحلة. وأكد المكتب الصحفي لميندونكا نبأ وفاتها، وقال في البيان إن 4 ركاب آخرين على متن الطائرة لقوا حتفهم أيضًا، حيث تحطمت طائرتهم بين غويانيا مسقط رأس ميندونكا وكاراتينغا، وهي مدينة صغيرة في ولاية ميناس غيرايس الواقعة شمال ريو دي جانيرو.أكدت الشرطة المدنية في ولاية ميناس غيرايس أيضا وفاة ميندونكا (26 عامًا)، بدون تقديم تفاصيل حول سبب الحادث، الذي وقع قبل وقت قصير من وصول الرحلة.

وأظهرت صور ومقاطع فيديو الطائرة وهي راقدة أسفل شلال.



وفي وقت سابق، نشرت ميندونكا مقطع فيديو لها وهي تمشي نحو الطائرة وتحمل حقيبة غيتار.