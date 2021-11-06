فنون ومشاهير

صورة قديمة لـ"أبو عصام" مع "الإدعشري".. هكذا كان النجمان في شبابهما

Lebanon 24
06-11-2021 | 07:42
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يحتفلُ الفنان السوري بسام كوسا يوم غدٍ الأحد (7 تشرين الثاني الجاري) بعيد مولده الـ67. 
 
وفي هذه المناسبة، تناقل ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مجموعة من الصور الخاصة بكوسا إلى جانب صورةٍ جمعت الأخير مع الفنان السوري عباس النوري. 
 
وجرى التقاط هذه الصورة قبل 40 عاماً وبالتحديد في البدايات التمثيلية للنوري وكوسا، وقد حازت هذه الصورة على اهتمام المتابعين الذين أكدوا على العلاقة الوطيدة بين النجمين وشراكتهما التي امتدت على طول السنين في عالم الدراما والتمثيل.
 
وشارك النجمان السوريان في العديد من أعمال البيئة الشامية التي نالت شهرة واسعة في الأوساط الجماهيرية منها: "أيام شامية"، "ليالي الصالحية"، "باب الحارة" وغيرها من الأعمال. 
 
واشتهر الفنان بسام كوسا باسم "الإدعشري" نسبة إلى دوره في باب الحارة، في حين أن النوري اشتهر باسم "أبو عصام" نسبة إلى دوره في المسلسل نفسه. 
 
 صورة قديمة لعباس النوري وبسام كوسا:
 
 
 
عباس النوري وبسام كوسا في مسلسل "ليالي الصالحية"
 
 
 
 
 
عباس النوري وبسام كوسا في مسلسل باب الحارة
 
 
 
عباس النوري وبسام كوسا في مسلسل ليالي شامية
 
 
 
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