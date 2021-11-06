فنون ومشاهير

هيفاء وهبي بملابس مكشوفة على عربة ترمس في شوارع مصر (فيديو)

Lebanon 24
06-11-2021 | 10:42
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انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي صورة مثيرة للفنانة اللبنانية، هيفاء وهبي، في مدينة بورسعيد المصرية، وذلك خلال جولتها في المحافظة المصرية.

وقالت هيفاء وهبي في تصريحات تلفزيونية، عن سبب اختيارها لعربة الترمس لالتقاط الصورة الشهيرة: "هي حاجة طلعت طبيعية، وحسيتها من معالم الشارع اللي كنت بتمشى فيه، فحبيت أتصور جنبها ومكنتش أعرف أني ممكن أكون سبباً أنها تبقى عربيّة مميّزة، هي جات صدفة طبعاً".
 
 
وأضافت هيفاء قائلة: "أنا حبيت جدا بورسعيد وحبيت بعد الحفلة أني أتعرف عليها اكتر واتصور في شوارعها، ولفتني شكل وجمال عربية الترمس بالطريقة اللي مهتم بيها صاحب العربية، وقالولي مش عايز يبيع عليها ترمس تاني ويخليها كده ذكرى".

وتصدرت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي الترند بوسم "هيفا وهبي في بور سعيد" بعد حفلها الناجح الذي أحيته في منطقة بور سعيد بمصر بمناسبة افتتاح أحد المجمعات السياحية، وأبهرت الحضور، بفستانها الأخضر، بالاضافة إلى تفاعلها مع الجمهور بالغناء والرقص.
المصدر: سبوتنيك
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