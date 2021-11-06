فنون ومشاهير

وفاة فنان خلال عملية جراحية.. اليكم التفاصيل

Lebanon 24
06-11-2021 | 17:00
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توفي اليوم الفنان المصري أحمد عبد الحي خلال خضوعه لعملية جراحية بعد وعكة صحية ألمت به.

وأعلن الفنان منير مكرم - عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية - وفاة عبد الحي، من خلال منشور على صفحته في فيسبوك، قائلاً «الدوام لله .. الفنان احمد عبد الحي»، ليتفاعل معه الأصدقاء بالدعاء للفنان الراحل.
وكان الفنان أحمد عبد الحي، تعرض لوعكة صحية خلال الأيام الماضية، وتم تحديد موعد صباح اليوم لإجراء عملية جراحية في مستشفى معهد ناصر، لكنه لفظ أنفاسه الأخيرة خلال العملية الجراحية.
وكانت آخر أعمال الفنان الراحل أحمد عبد الحي، هو مشاركته في المسلسل الخيالي وادي الجن - الكهف، وهو مسلسل خيالي يصوّر قصة أربعة طلاب جامعيين يستكشفون كهوف صحراء مصر الغامضة، ليجدوا أنفسهم في عالم سفلي تحكمه قوى شريرة.

يشارك في بطولة المسلسل عدد من النجوم البارزين من مصر ولبنان والسعودية والعراق وسوريا، كما يشهد مشاركة النجوم الصاعدين يوسف عثمان وليلى أحمد زاهر، إضافة إلى رؤى شنوحة ومحسن منصور، ومعهم عدد من النجوم البارزين مثل خالد كمال وفراس سعيد وسينثيا خليفة، إلى جانب ظهور خاص لبشرى رزة وريهام سعيد.
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