فنون ومشاهير

نادين الراسي تستمتع بوقتها في دبي مع خطيبها.. بحر وسهر وغناء! (صور وفيديو)

Lebanon 24
07-11-2021 | 05:00
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نشرت الممثلة نادين الراسي صورا جديدة عبر حسابها الخاص على  تطبيق انستغرام.

 

وظهرت نادين بإطلالة مُثيرة حيث ارتدت فستانا قصيراً أظهر جمال قوامها.

 

A post shared by نادين الراسي (@nadinealrassi)


 
 

نادين متواجدة حاليا في دبي، وهي تقضي أجمل الأوقات مع خطيبها مجد دعبول كما يظهر في الصور والفيديوهات التي يتم نشرها على مواقع التواصل الاجتماعي.

 

 

 

A post shared by 𝑯𝑨𝑺𝑨𝑵 𝑬𝑳 𝑹𝑨𝒀𝑬𝑺𝑺 🦉 ! (@nadineelrassi_my_heart)

 

 

وكانت نادين شاركت مع شقيقها الفنان جورج الراسي في حلقة تلفزيونية مع الإعلامي مصطفى الآغا ضمن برنامج "صدى الملاعب".

 

المصدر: "رصد" لبنان 24
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