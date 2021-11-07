نادين الراسي تستمتع بوقتها في دبي مع خطيبها.. بحر وسهر وغناء! (صور وفيديو)

نشرت الممثلة نادين الراسي صورا جديدة عبر حسابها الخاص على تطبيق انستغرام.

وظهرت نادين بإطلالة مُثيرة حيث ارتدت فستانا قصيراً أظهر جمال قوامها.

نادين متواجدة حاليا في دبي، وهي تقضي أجمل الأوقات مع خطيبها مجد دعبول كما يظهر في الصور والفيديوهات التي يتم نشرها على مواقع التواصل الاجتماعي.

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وكانت نادين شاركت مع شقيقها الفنان جورج الراسي في حلقة تلفزيونية مع الإعلامي مصطفى الآغا ضمن برنامج "صدى الملاعب".