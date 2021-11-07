فنان مصري شهير يحتفل بزفاف ابنته.. وجمالها حديث السوشيل ميديا (صور وفيديو)

احتفل الفنان المصري هشام عباس يوم بزواج ابنته ياسمينة في احد فنادق منطقة الجونة في مصر.

وحرص عدد من النجوم على التواجد في حفل الزفاف من بينهم الفنان ايهاب توفيق والفنان حميد الشاعري.

ورقص عباس الى جانب ابنته التي تألقت بفستان زفاف مميز بدون أكتاف، مع طرحة وتركت شعرها منسدلًا وبدت في غاية السعادة وهي تراقص والدها.

وحرص عباس على تقديم مجموعة من اغانيه إلى ابنته في حفل الزفاف، كما قدم الفنان ايهاب توفيق عدد من اغانيه اهداء الى صديقه في هذه المناسبة، وقام الفنان حميد الشاعري بغناء عدد من اغانيه المميزة، وتغزل الجمهور بجمال العروس اللافت وفستان زفافها.