فنون ومشاهير

للمرة الأولى نانسي عجرم ترد على أنباء طلاقها من فادي الهاشم.. هذا ما قالته (فيديو)

Lebanon 24
07-11-2021 | 04:30
A-
A+
Doc-P-883521-637718772636849980.jpg
Doc-P-883521-637718772636849980.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

للمرة الأولى، ردت الفنانة نانسي عجرم على أنباء طلاقها من زوجها طبيب الأسنان فادي الهاشم، التي لاقت ‏تداولا على مواقع التواصل الاجتماعي الشهر الماضي.‏

 

واكتفت نانسي عجرم بالتصريح للصحفيين أن "الإشاعات موجودة دائما في حياتنا"، وذلك على هامش حضورها حفل "كلاي ماكس" لتكريمها في العاصمة المصرية القاهرة، بحسب موقع "إي تي بالعربي".

A post shared by ET بالعربي (@etbilarabi)


 
 

وكان الصحفي إيلي باسيل هو أول من ألمح إلى طلاق نانسي عجرم من زوجها فادي الهاشم عبر حسابه على موقع "تويتر"، وذلك بنشره صورة هما وكتب معها كلاما عن الفراق واللوم والعتاب.

 

وبعد انتشار الشائعة، خرج زوج نانسي عجرم لينفي تلك الأنباء، ويؤكد أنها "أمانة"، وأنه لم يكن على علم بتلك الأقاويل.

 

بينما فسر مدير أعمال نانسي عجرم، جيجي لامارا، أن سبب ملاحقة الشائعات لها هو رغبة مطلقيها في تشتيت الجمهور عن أغانيها وفنها، كما أنه وصف تلك الشائعات أنها مغرضة و"دون طعم".

 

ويستمر زواج نانسي عجرم وفادي الهاشم منذ 13 عاما، وأثمر عن 3 فتيات هن إيلا وميلا وليا.

 

 

المصدر: سبوتنيك
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
06:50 | 2021-11-07
06:00 | 2021-11-07
05:00 | 2021-11-07
04:00 | 2021-11-07
03:00 | 2021-11-07
01:39 | 2021-11-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website