فنون ومشاهير

هيفا وهبي تكشف كواليس صورتها عندما إشترت الترمس.. وهذا ما سيفعله صاحب العربة (فيديو)

Lebanon 24
07-11-2021 | 06:50
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بعدما تصدّرت الـ"ترند" طيلة 48 ساعة عبر السوشل ميديا ومحرّكات البحث، تحدثت النجمة هيفا وهبي عن سبب إختيارها لعربة الترمس لالتقاط الصورة الشهيرة، وصرّحت الديفا في مداخلتها الهاتفيّة عبر قناة "MBC مصر": "هي حاجة طلعت طبيعيّة، وحسّتها من معالم الشارع اللي كنت بتمشّى فيه، فحبّيت أتصوّر جنبها ومكنتش أعرف أني ممكن أكون سبب أنها تبقى عربيّة مميّزة، هي جات صدفة طبعاً". 
 



وأضافت: "أنا حبّيت جداً بورسعيد وحبّيت بعد الحفلة أنّي أتعرّف عليها اكتر واتصوّر في شوارعها، ولفتني شكل وجمال عربية الترمس بالطريقة اللي مهتم بيها صاحب العربيّة، وقالولي مش عايز يبيع عليها ترمس تاني ويخليها كده ذكرى". 

المصدر: لها
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