هيفا وهبي تكشف كواليس صورتها عندما إشترت الترمس.. وهذا ما سيفعله صاحب العربة (فيديو)

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A post shared by Haifa Wehbe (@haifawehbe)
A post shared by Haifa Wehbe (@haifawehbe)
هيفاء وهبي لـ يحدث في مصر: شكل عربية الترمس عجبني وصاحب العربية قالي مش هبيع عليها تاني من بعد ما أكلتي منها#يحدث_في_مصر#MBCMASR
اشترك الآن في Shahid VIP من هنا:https://t.co/DbwauhDMJ0 pic.twitter.com/IPj2vHiius
— MBC مصر (@mbcmasr) November 4, 2021
هيفاء وهبي لـ يحدث في مصر: شكل عربية الترمس عجبني وصاحب العربية قالي مش هبيع عليها تاني من بعد ما أكلتي منها#يحدث_في_مصر#MBCMASR
اشترك الآن في Shahid VIP من هنا:https://t.co/DbwauhDMJ0 pic.twitter.com/IPj2vHiius