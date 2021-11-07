هيفا وهبي تكشف كواليس صورتها عندما إشترت الترمس.. وهذا ما سيفعله صاحب العربة (فيديو)

بعدما تصدّرت الـ"ترند" طيلة 48 ساعة عبر السوشل ميديا ومحرّكات البحث، تحدثت النجمة هيفا وهبي عن سبب إختيارها لعربة الترمس لالتقاط الصورة الشهيرة، وصرّحت الديفا في مداخلتها الهاتفيّة عبر قناة "MBC مصر": "هي حاجة طلعت طبيعيّة، وحسّتها من معالم الشارع اللي كنت بتمشّى فيه، فحبّيت أتصوّر جنبها ومكنتش أعرف أني ممكن أكون سبب أنها تبقى عربيّة مميّزة، هي جات صدفة طبعاً".

هيفاء وهبي لـ يحدث في مصر: شكل عربية الترمس عجبني وصاحب العربية قالي مش هبيع عليها تاني من بعد ما أكلتي منها#يحدث_في_مصر#MBCMASR

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