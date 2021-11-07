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فنون ومشاهير
مغني "بنت الجيران" يتبرأ من المهرجانات: أصبحت لا تناسبني
Lebanon 24
07-11-2021
|
11:00
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بدأ المطرب الشعبي عمر كمال، خلال الفترة الحالية في تغيير أسلوب غنائه، حيث ابتعد عن المهرجانات ليعود إلى الغناء الطربي والشعبي من جديد، حيث طرح أغنيته الجديدة "ضيعنا"، بالتعاون مع الفنان الشعبي الكبير عبدالباسط حمودة، وتعد أول إنتاج لشركته الفنية الجديدة.
وعن هذه الخطوة أكد عمر في تصريحات صحافية أن أغاني المهرجانات لم تعد تسير في طريق مناسب له، خاصة بعد ظهور عدة أغانٍ ليست على المستوى الجيد خلال الفترة الماضية. مؤكداً أنه يضع حالياً اللمسات الأخيرة على أغنيته الجديدة بعد تصويرها فيديو كليب في منطقة العجوزة، وهي تُعد باكورة إنتاج شركته التي أسسها للابتعاد عن مشاكل الإنتاج الأخرى.
وعن اختيار عبدالباسط حمودة، قال: "عبدالباسط حمودة صوت محترم ليكون باكورة إنتاج الشركة، وخصصت ميزانية ضخمة للكليب، وأعتزم إنتاج "تراك" مصور بشكل احترافي بمعدل كل شهر أو شهر ونصف الشهر".
وتابع: "مثلما كانت أغنية بنت الجيران، نقلة في خريطة أغاني المهرجانات، فأرى أن "ضيعنا" ستكون نقلة جديدة للأغاني الشعبية، خاصة أن "إيفيه" الأغنية أكثر من رائع، فضلاً عن فكرة الكليب الملائمة للكلمات والألحان".
المصدر: لها
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