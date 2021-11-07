فنون ومشاهير

بسبب مهرجان الجونة.. جمهور المغرب يرفض دخول محمد رمضان أراضيه

Lebanon 24
07-11-2021 | 14:00
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موجة من الغضب أثارها إعلان الفنان محمد رمضان إحياءه حفلا غنائيا في المغرب بين الجمهور المغربي الذين دشنوا وسم (هاشتاغ) على "تويتر" يحمل اسم "#لانريد_محمد_رمضان_في_المغرب".

وكان محمد رمضان قد أعلن عبر صفحته على "فيسبوك" إحياءه ثاني حفلاته في مراكش في كانون الاول المقبل، إلا أن الجمهور المغربي قابل ذلك الإعلان بموجة من الرفض طالبين منع إقامة الحفل ونشروا صورا لمحمد رمضان بها علامة غلط على صورته في إشارة لرفضهم الحفل، كما رفضوا دخوله البلاد وإيقاف نشاطه الفني بها، وذلك على إثر ما حدث في مهرجان الجونة مع النجمين المغربيين ريد وان ونعمان بلعياشي بعد تجاهل تقديمهما أثناء غنائهما معه في أغنية "جو البنات" رغم تقديمه اعتذاراً رسمياً لهما.

يذكر أن آخر أعمال محمد رمضان، أغنية "جو البنات" التي قدمها لأول مرة في حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي الدولي والذي أقيم يوم 14 تشرين الأول الماضي، وشاركه فيها الأغنية النجمان المغربيان ريد وان ونعمان بلعياشي. 
المصدر: لها
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