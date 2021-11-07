فنان مصري شهير يعلن اعتزاله التمثيل بشكل نهائي

أعلن الفنان المصري القدير، لطفي لبيب، اعتزاله التمثيل بشكل نهائي، وذلك في الحفل الذي أقيم بمناسبة افتتاح مسرح "نهاد صليحة"، داخل أكاديمية الفنون بمنطقة الهرم، بحضور وزيرة الثقافة المصرية، إيناس عبد الدايم.وقال لبيب، على هامش تكريمه، إن التمثيل أصبح لا يتناسب مع حالته الصحية في الفترة الحالية، حيث حرص على طمأنة الجمهور على وضعه الصحي، متابعاً: "الجمهور واحشني جداً.. بس أنا بصحة كويسة، ولكني مقدرش أمثل..". وشدد لبيب على أنه راضٍ بقضاء الله وقدره فيما أراد له، معقباً بأنه أصيب بجلطة أثرت في نصفه الأيسر، مردفاً: "مش بقدر أقف على رجلي".يذكر أن آخر أعمال الفنان لطفي لبيب، كان مسلسل "رجالة البيت"، الذي عرض في حلقات منفصلة متصلة، وقام ببطولته أحمد فهمي، وأكرم حسني، وويزو، وبيومي فؤاد، وعارفة عبدالرسول، والطفل إسماعيل أحمد الجندي، وعدد من ضيوف الشرف، بينهم: آيتن عامر، وميريهان حسين، وهو من تأليف أيمن وتار، وإخراج أحمد الجندي.