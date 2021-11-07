19
o
بيروت
19
o
طرابلس
20
o
صور
23
o
جبيل
20
o
صيدا
20
o
جونية
18
o
النبطية
12
o
زحلة
8
o
بعلبك
14
o
بشري
19
o
بيت الدين
20
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
فنون ومشاهير
هجوم عنيف من عمرو أديب على أنجلينا جولي.. ما السبب؟ (فيديو)
Lebanon 24
07-11-2021
|
14:15
A-
A+
photos
0
A+
A-
هاجم الإعلامي عمرو أديب النجمة العالمية أنجلينا جولي التي وصفت المثلية الجنسية بالـ"جمال"، بعد منع عرض فيلمها الأخير Eternals في عدد من الدول العربية والإسلامية وحتى الغربية.
وقال أديب ضمن برنامجه "الحكاية" المُذاع على قناة "MBC مصر": "أنا أعتبر هذا الأمر ضد الطبيعة البشرية، وعندما أشاهده أو أسمع عنه أشعر باشمئزاز ولا أتحمله".
وأضاف: "نحن نتعرّض لمؤامرة منذ أعوام لمحاولات منهم بالضغط علينا كي نقبل المثلية الجنسية، من خلال دس هذه الأفكار بالمسلسلات والأفلام الأجنبية والكارتون والألعاب، لا سيما مع انتشار ظاهرة وجود إشارات لعلاقات مثلية في أفلام ديزني التي تخص شريحة الأطفال، وفي الأعمال الكوميدية أيضاً".
وفي سياق متصل، قال عمر أبو بكر الناطق باسم هيئة الإعلام المرئي والمسموع في السعودية خلال مداخلة في قناة "الإخبارية"، إن "الهيئة لا تمنع أي أفلام من العرض"، مضيفاً: "في حال احتوى الفيلم على مشاهد لا تتوافق مع الضوابط المنصوص عليها نظاميًا فإن الهيئة تقوم بطلب إجراء تعديلات على هذه المشاهد بما لا يخل بالفيلم".
الأكثر قراءة
واعدها ومارسَ معها الجنس في بيتها الزوجي ثم حصل ما حصل
Lebanon 24
واعدها ومارسَ معها الجنس في بيتها الزوجي ثم حصل ما حصل
03:30 | 2021-11-07
07/11/2021 03:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارٌ عن ترحيل لبنانيين من الخليج.. هذه حقيقتها
Lebanon 24
أخبارٌ عن ترحيل لبنانيين من الخليج.. هذه حقيقتها
12:06 | 2021-11-07
07/11/2021 12:06:28
Lebanon 24
Lebanon 24
تقرير علمي عن لبنان يحذر من كارثة بشأن الثلوج.. هذا ما سنواجهه
Lebanon 24
تقرير علمي عن لبنان يحذر من كارثة بشأن الثلوج.. هذا ما سنواجهه
06:30 | 2021-11-07
07/11/2021 06:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
يملكون عقولاً سوداوية: هذه الأبراج هي الأكثر شراً.. احذروا منها!
Lebanon 24
يملكون عقولاً سوداوية: هذه الأبراج هي الأكثر شراً.. احذروا منها!
02:30 | 2021-11-07
07/11/2021 02:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الكهرباء والغاز والمازوت مجانا في هذه البلدة
Lebanon 24
الكهرباء والغاز والمازوت مجانا في هذه البلدة
08:01 | 2021-11-07
07/11/2021 08:01:59
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير
16:00 | 2021-11-07
فنان مصري شهير يعلن اعتزاله التمثيل بشكل نهائي
14:00 | 2021-11-07
بسبب مهرجان الجونة.. جمهور المغرب يرفض دخول محمد رمضان أراضيه
11:00 | 2021-11-07
مغني "بنت الجيران" يتبرأ من المهرجانات: أصبحت لا تناسبني
08:15 | 2021-11-07
فيديو عفوي يجمع مديحة الحمداني وطفلها.. وتعليق لافت من قصي خولي
08:00 | 2021-11-07
فنان مصري شهير يحتفل بزفاف ابنته.. وجمالها حديث السوشيل ميديا (صور وفيديو)
05:50 | 2021-11-07
هيفا وهبي تكشف كواليس صورتها عندما إشترت الترمس.. وهذا ما سيفعله صاحب العربة (فيديو)
فيديو
فنان مصري شهير يحتفل بزفاف ابنته.. وجمالها حديث السوشيل ميديا (صور وفيديو)
Lebanon 24
فنان مصري شهير يحتفل بزفاف ابنته.. وجمالها حديث السوشيل ميديا (صور وفيديو)
08:00 | 2021-11-07
08/11/2021 04:55:48
Lebanon 24
Lebanon 24
نائب يلتفت إلى رئيسه... ويرفع إصبعه الاوسط بوجهه! (فيديو)
Lebanon 24
نائب يلتفت إلى رئيسه... ويرفع إصبعه الاوسط بوجهه! (فيديو)
08:30 | 2021-11-04
08/11/2021 04:55:48
Lebanon 24
Lebanon 24
"فورد" تُطلق منافسا قويا لسيارات "F150" (فيديو)
Lebanon 24
"فورد" تُطلق منافسا قويا لسيارات "F150" (فيديو)
16:00 | 2021-11-03
08/11/2021 04:55:48
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact