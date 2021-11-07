فنون ومشاهير

هجوم عنيف من عمرو أديب على أنجلينا جولي.. ما السبب؟ (فيديو)

Lebanon 24
07-11-2021 | 14:15
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هاجم الإعلامي عمرو أديب النجمة العالمية أنجلينا جولي التي وصفت المثلية الجنسية بالـ"جمال"، بعد منع عرض فيلمها الأخير Eternals في عدد من الدول العربية والإسلامية وحتى الغربية.

وقال أديب ضمن برنامجه "الحكاية" المُذاع على قناة "MBC مصر": "أنا أعتبر هذا الأمر ضد الطبيعة البشرية، وعندما أشاهده أو أسمع عنه أشعر باشمئزاز ولا أتحمله".

وأضاف: "نحن نتعرّض لمؤامرة منذ أعوام لمحاولات منهم بالضغط علينا كي نقبل المثلية الجنسية، من خلال دس هذه الأفكار بالمسلسلات والأفلام الأجنبية والكارتون والألعاب، لا سيما مع انتشار ظاهرة وجود إشارات لعلاقات مثلية في أفلام ديزني التي تخص شريحة الأطفال، وفي الأعمال الكوميدية أيضاً".

وفي سياق متصل، قال عمر أبو بكر الناطق باسم هيئة الإعلام المرئي والمسموع في السعودية خلال مداخلة في قناة "الإخبارية"، إن "الهيئة لا تمنع أي أفلام من العرض"، مضيفاً: "في حال احتوى الفيلم على مشاهد لا تتوافق مع الضوابط المنصوص عليها نظاميًا فإن الهيئة تقوم بطلب إجراء تعديلات على هذه المشاهد بما لا يخل بالفيلم".
 
 
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