فنون ومشاهير

أديل تحيي حفل عودتها للغناء في لندن

Lebanon 24
07-11-2021 | 23:00
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أحيت النجمة العالمية أديل، حفل العودة للساحة الغنائية بعد غياب 4 سنوات، على مسرح بلاديوم التاريخي بلندن، مساء أمس الأول.
ونشرت صحيفة "ذي غارديان" البريطانية صور أديل من الحفل، حيث ظهرت في ثوب لامع وبراق مرتدية فستانا أسود مرصعا بفصوص فضية، وتركت شعرها الأشقر منسدلا على كتفها، وتم تسجيل عودة Adele التي طال انتظارها إلى المسرح، كجزء من سهرة على قناة ITV الخاصة بعنوان An Audience With Adele، والتي سيتم بثها يوم 21 الجاري.
وحضر الحفل عدد كبير من المشاهير بينهم كيت جارواي، ودوا ليبا، وكيت فرديناند، وأبهرت المغنية دوا ليبا الجميع على السجادة الحمراء من خلال زي وردي من تصميم بلومارين.
وعلى جانب آخر، شعر جمهور "أديل" بخيبة أمل، عندما لم يتمكنوا من رؤيتها قبل انطلاق حفلها على المسرح التاريخي، حيث دخلت المسرح من خلال مدخل جانبي بعيد عن حشود الجماهير.

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