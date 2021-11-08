إنفصال مفاجئ لمنى عرفة وزوجها... ما السبب؟

بعد نحو 5 أشهر على ارتباطهما، تمّ الاعلان عن انفصال منى عرفة عن زوجها الفنان محمود المهدي. هذا ما لم يكن يتوقعه الجمهور أبداً! فماذا حدث بالحقيقة؟بشكل مفاجئ، كتب منى عبر خاصية الستوري على انستقرام، قائلة: "كل شيء قسمة ونصيب... تم الانفصال وربنا يوفق الجميع". وبدوره، أعلن محمود انفصاله عن منى، وكتب عبر انستقرام، "تم الانفصال... كل حاجة قسمة ونصيب... وربنا يوفقها في حياتها اللي اختارتها".وعن سبب الانفصال، علق محمود المهدي عبر حسابه قائلاً: "الناس اللي بتتصل وتسأل، خلاص كل حاجة قسمة ونصيب، وأنا كراجل شرقي صعيدي، فيه حاجات مش هتنفع معايا، وهتوقفها عن شغلها وحلمها وأصدقائها في الوسط الفني، فأكيد مش هقف في ده"، وأضاف: "ربنا يكرمها في المجال الفني، وتوصل أعلى حاجة فيه بالتوفيق للجميع".