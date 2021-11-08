فنون ومشاهير

صورة قديمة ونادرة من الزمن الجميل... شاهدوا فيروز برفقة أم كلثوم!

Lebanon 24
08-11-2021 | 06:58
A-
A+
Doc-P-884007-637719770063259445.jpg
Doc-P-884007-637719770063259445.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
ضجّت مواقع التواصل الاجتماعي بصورة للسيدة فيروز، برفقة أم كلثوم، ونهلة القدسي زوجة الفنان عبد الوهاب.
 
وبحسب رواد التواصل الاجتماعي، فإن الصورة تعود للعام 1966، في بعلبك.
 
 
No description available.
 
مواضيع ذات صلة
وقفة احتجاجية لعمال وموظفي بلدية بعلبك
lebanon 24
08/11/2021 16:00:24 Lebanon 24 Lebanon 24
أم كلثوم تغني في "موسم الرياض"
lebanon 24
08/11/2021 16:00:24 Lebanon 24 Lebanon 24
قطع إحدى طرق بعلبك احتجاجا على انقطاع الكهرباء والمياه
lebanon 24
08/11/2021 16:00:24 Lebanon 24 Lebanon 24
في بعلبك...أطلقوا النار باتجاه مكتب سفريات وهذه هي النتيجة
lebanon 24
08/11/2021 16:00:24 Lebanon 24 Lebanon 24

فيروز

أم كلثوم

بعلبك

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
08:06 | 2021-11-08
08:00 | 2021-11-08
05:00 | 2021-11-08
04:00 | 2021-11-08
03:00 | 2021-11-08
02:00 | 2021-11-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website