صورة قديمة ونادرة من الزمن الجميل... شاهدوا فيروز برفقة أم كلثوم!

ضجّت مواقع التواصل الاجتماعي بصورة للسيدة فيروز، برفقة أم كلثوم، ونهلة القدسي زوجة الفنان عبد الوهاب.

وبحسب رواد التواصل الاجتماعي، فإن الصورة تعود للعام 1966، في بعلبك.