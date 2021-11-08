إعلامي لبناني يفجّر مفاجأة ويعترف: أنا مثليّ الجنس... إليكم ما قاله

اعترف الاعلامي اللبناني في قناة "الحرّة" جو خولي أنه مثليّ الجنس.

وقال خولي في مقابلة عبر "رصيف 22": "منذ الطفولة، كنت أعرف ضمنياً أنني مختلف عن باقي الأطفال، فقد كانت لديّ اهتمامات مختلفة عن سائر الصبيان الذين كانوا يحبون اللعب بالشاحنات والجنود". وأضاف: "في الآونة الأخيرة، تذكرت إحدى التجارب المؤلمة في المدرسة والتي ترسخت في اللاوعي: كان العديد من المعلمين والأساتذة يصرخون في وجهي بسبب تقصيري في المواد التعليمية، ولكن لاحظت في وقت لاحق أنهم كانوا معاديين للمثليين، ويتصارعون داخلياً مع رهاب المثلية. فهم ببساطة، لم يعرفوا كيف يتعاملون معها. لذلك، أقول اليوم إنه يجب على المعلمين/ات أن يكونوا على استعداد لتعليم الأطفال واحتضان التنوع وأن يكونوا قدوة في التقبل".

ولفت إلى أن "غالباً ما تكون معرفة الميول الجنسية للفرد، أمراً يتعرف عليه المرء منذ صغره". وتابع: "يقول بعض المراهقين المثليين إنهم تعرضوا لسحق ميولهم الجنسية في الطفولة، ومع دخولهم مرحلة المراهقة، يتعرف العديد منهم على توجهاتهم الجنسية في المدرسة الإعدادية. في البداية، لم أكن أدرك أنني مثلي، لكنني شعرت دائماً أنني مختلف عن زملائي ولم أكن أعرف السبب بالضبط".



وأضاف: "أن نكون مغايرين أو مثليين أو ثنائيي الميول الجنسية ليس شيئاً يمكننا أن نختاره أو أن نغيّره، فالناس لا يستطيعون اختيار ميولهم الجنسية، تماماً كما لا يستطيعون اختيار طولهم أو لون عيونهم".

وتجدر الاشارة إلى أن خولي عمل في محطة سكاي نيوز عربية في أبو ظبي قبل انتقاله إلى قناة "الحرة" في الولايات المتحدة الاميركية، وكان مراسلاً ميدانياً لقنوات عدة في لبنان، منها الجديد، المؤسسة اللبنانية للإرسال والـ"أم تي في".