فنون ومشاهير

الجمهور يهاجم محمد حماقي بسبب كلمات أغنية

Lebanon 24
08-11-2021 | 16:00
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تسبّب تلاعب الفنان محمد حماقي بكلمات أغنية "زيها مين" أثناء إحيائه إحدى حفلات الزفاف، حيث قال "قصاد الخمسة إحنا تلامذة"، بدلاً من "قصاد الغمزة إحنا تلامذة"، في إشارة إلى فوز الأهلي بنتيجة 5-3، في مباراة يوم الجمعة الماضي، في إثارة الغضب بين الجمهور الزملكاوي، مما عرّضه لهجوم حاد.

وحاول الشاعر والملحن عزيز الشافعي الدفاع عن الفنان محمد حماقي بعد غضب جمهور الزمالك من فيديو متداول لغنائه أغنية "زيها مين"، بعد تعديل كلماتها للاحتفاء بفوز الأهلي في مباراة القمة الأخيرة.

وأكد الشافعي أن حماقي شخص لطيف لا يحب مضايقة الآخرين، مستدلاً على ذلك بفيديو لحماقي من إحدى حفلاته وهو يغني أغنية "زملكاوي أنا" التي قدّمها عزيز الشافعي قبل سنوات.

وأوضح الشافعي أن احتفال محمد حماقي بفوز الأهلي كان بسبب جمعه مع حماقي وشقيقه طارق الذي يشجع الزمالك، وكان الهدف من الأغنية هو ممازحتهما، مطالباً الجمهور بتقبّل تلك الأمور ببساطة ومن دون تعصب.

واختتم عزيز الشافعي حديثه، مؤكداً تفهّمه لغضب جمهور الزمالك، لكنه يدرك أن محمد حماقي شخص محترم ولا يقصد أي إساءة للآخرين.

يُذكر أن أغنية "زيها مين" التي تسبّبت في الأزمة هي من كلمات وألحان عزيز الشافعي، وصدرت ضمن ألبوم حماقي الأخير "يا فاتني".
المصدر: لها
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