فنون ومشاهير

بعد قتله مديرة تصوير فيلمه.. رسالة من بالدوين إلى شركات الإنتاج الفني

Lebanon 24
08-11-2021 | 11:13
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وجه الممثل الأميركي، أليك بالدوين، نداء إلى شركات إنتاج الأفلام السينمائية والمسلسلات التلفزيونية، ‏وذلك بعد حادث قتله مديرة تصوير أحدث أفلامه بالخطأ.‏
وناشد بالدوين عبر حسابه على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي بتوفير شرطي ليراقب سلامة الأسلحة داخل مواقع تصوير الأفلام والمسلسلات، بحسب موقع "بيزنس إنسايدر" الأميركي.
وكتب بالدوين (63 عاما) في تغريدته اليوم عبر حسابه على "تويتر" المحمي: "كل موقع تصوير لفيلم/ مسلسل يستخدم أسلحة سواء كانت مزيفة أو حقيقية يجب أن يكون متواجدا فيه ضابط شرطة، ويتم تعيينه من قبل جهات الإنتاج لمراقبة سلامة الأسلحة على وجه التحديد".
وأطلق أليك بالدوين النار أثناء بروفة تصوير مشهد من أحدث أفلامه "Rust"، في 21 تشرين الأول الماضي، ما أسفر عن مقتل مديرة التصوير، هالينا هتشينز، وكذلك إصابة المخرج جويل سوزا.
المصدر: سبوتنيك
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