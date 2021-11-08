صورة نادرة لخالد علامة برفقة والديه

نشر خالد علامة نجل الفنان اللبناني راغب علامة صورة قديمة ونادرة لوالديه من مرحلة الشباب، فيما كان هو طفلا تحمله والدته، وشقيقه لؤي يجلس على عربة الأطفال. وشارك علامة الصورة لجمهوره عبر خاصية "الستوري" عبر حسابه على إنستغرام، وعلق عليها ”family Never ends“.