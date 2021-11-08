فنون ومشاهير

جاستين بيبر يصدم الجمهور بعد ظهوره بـ"الحجاب" (صور)

Lebanon 24
08-11-2021 | 11:42
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ظهر الفنان الكندي جاستن بيبر وهو يرتدي غطاء رأس (حجاب) في حفله الغنائي الأخير في ولاية يوتا الأميركية.
وأثار بيبر جدلا كبيرا خلال الساعات الماضية حول ما إذا كان يسخر من الإسلام والمسلمين، الأمر الذي عرضه لموجة من الانتقادات بعدما تداول صور ومقاطع فيديو وهو يرتدي "الحجاب" أثناء غنائه على المسرح.
وتفاجأ البعض من غرابة إطلالته، حيث ارتدى بنطال باللون الأبيض وتيشيرت فضفاض، ووضع الحجاب على رأسه مع نظارات شمسية سوداء.
وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صور وفيديوهات للفنان الكندي.
وكتب البعض: "هذا دعينا له بالهداية راح اتحجب"!.. "المفروض تباركوا له وتهنوه على الحجاب"، "أخبروه أن الستر لم ينقص من جماله شيئا".
يذكر أن جاستن بيبر سيقوم بإحياء حفل غنائي ضخم في المملكة العربية السعودية قريبا.
 
المصدر: روسيا اليوم
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