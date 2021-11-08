أفليك ولوبيز يغادران لوس أنجلس في رحلة خاصة

سيطرت الأجواء الرومانسية على الثنائي الشهير النجم الأميركي بن أفليك والمغنية العالمية جينيفر لوبيز في أحدث ظهور لهما أخيرًا، قبل مغادرة لوس أنجلس.وكشفت صحيفة ديلي ميل البريطانية عن توجّه الثنائي في رحلة خاصة إلى خارج لوس أنجلس، بعيدا عن ارتباطاتهما الفنية المزدحمة بالفترة الأخيرة.ويعود أفليك من إجازته مع لوبيز قريبا استعدادا لانطلاق عروض فيلمه الجديدThe Tender Bar، الذي تصدى لبطولته، والمقرر طرحه في 17 ديسمبر المقبل بدور العرض السينمائي في جميع أنحاء العالم.The Tender Bar هو أحدث تجربة إخراج للنجم العالمي جورج كلوني، ومن بطولة أفليك، إلى جانب تاي شيريدان، وليلي راب، وكريستوفر لويد، قصة الفيلم مقتبسة عن كتاب بالاسم نفسه من تأليف حائز جائزة بوليتزر جون جوزيف موهرينجر، وكتب له السيناريو حائز جائزة الأوسكار ويليام موناهان.