فنون ومشاهير

خطيبة المغني اللبناني الأصل مساري تخطف الأنظار في دبي.. قصة حب تجمعهما منذ 9 سنوات (فيديو)

Lebanon 24
09-11-2021 | 04:00
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بعد مرور أيام على الحدث، لا يزال الحفل الخيري الضخم الذي تم تنظيمه في دبي لدعم مركز السرطان في لبنان يشغل الصحافة والنجوم، إذ كان حضور المغني اللبناني- الكندي مساري مع خطيبته سحر جولستاني محط اهتمام الصحافيين والجمهور.

 

ولفت الثنائي الأنظار على السجادة الحمراء بعلاقة الحب القوية التي تجمع بينهما والتي تظهر في كل المناسبات، وقد كان للقُبلة التي طبعها مساري على يد حبيبته تأثيرها الكبير في المشاهدين الذين أشادوا بحبّه الكبير لها، والذي لا يخجل من إظهاره في العلن.

 

A post shared by Massari مساري 🇱🇧 (@massari)


 

وتألقت سحر على "الريد كاربت" خلال مشاركتها في الحفل الخيري بفستان أسود اللون بتصميم أنيق مدح رشاقتها، وجاء بكمّ واحد طويل مع فُتحة ساق جانبية عالية، وزاد من فخامة الإطلالة، التطريزات والشك عند المنطقة العلوية من الفستان فبدت سحر كالأميرات.

 

وكان مساري قد حضر مع خطيبته الى "مهرجان الجونة السينمائي" وأحدث ضجة كبيرة بتقبيلها على السجادة الحمراء، وكانا معاً قبل أيام في مدينة لوس أنجلوس الأميركية، حيث ترافقه في العديد من المناسبات الفنية والاجتماعية منذ إعلان خطوبتهما في شباط (فبراير) الماضي، وفي أثناء وجودها معه في كواليس تصوير أغنيته Be Mine فاجأها وتقدّم بطلب الزواج منها بعد قصة حب استمرت 9 سنوات.

 

المصدر: لها
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