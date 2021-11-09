فنون ومشاهير

فنانة في خطر حقيقي وبلطجية جاهزون للاعتداء عليها!

Lebanon 24
09-11-2021 | 08:00
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ضجّت مواقع التواصل الاجتماعي بفيديو يظهر الفنانة منة فضالي تستغيث وتطلب المساعدة لحمايتها من التعرض للأذى في منزلها، بعد دخولها في أزمة مع مخرج ومنتج فيلم "هوست" صفاء الدين عايدي، فماذا في التفاصيل؟

ظهرت منة في فيديو عبر حسابها على فايسبوك، قالت فيه أنها "تعرفت الى المخرج العراقي في أحدى شركات الإنتاج في العاصمة المصرية، وطرح عليها مشروع لفيلمه الجديد المقرر عرضه على منصة شاهد، الى جانب الممثل مجدي كامل وعدد من الفنانين".

وتابعت بأنها "في أول يوم للتصوير تفاجأت بتغيير جميع أبطال الفيلم ما عدا مجدي كامل، كما لاحظت وجود مشاكل بين عايدي وبعض الأشخاص الذين يطالبوه بمستحقاتهم المالية القديمة"، مضيقة انها "شعرت بالقلق من هذا الامر لأنها تعتمد على التمثيل كمصدر دخلها الوحيد".

وأكملت أن بعد شهر توقف التصوير، ليطلب بعدها المخرج زيارتها في المنزل مع المنتج الفني الجديد حاتم فاروق، وأقنعاها بالعودة لاستكمال تصوير الفيلم، فوافقت.
 
تهديد وضرب

بعدما وافقت منة على استكمالها للتصوير، لاحظت أن "عايدي يستعين بـ20 بلطجي لضرب أي شخص يطلب مستحقاته المادية بالاضافة الى سجنه في غرفة بالأستوديو"، قائلة أن "المنتجة الفنية التي تم استبدالها لها مستحقات مالية تتجاوز قيمتها 500 ألف جنيه، وتلقت رسائل تهديد في حال مطالبتها بحقها".

منة فضالي تستغيث

بناء على كلّ ما تقدم، قامت منة بتصوير الفيديو على فايسبوك، مشيرة الى أنها "تشعر بالقلق لأن جميع العاملين بالفيلم لهم مستحقات متأخرة، وأي فرد يطلب مستحقاته قد يجد البلطجية في منزله ليعتدوا عليه". وناشدت منة الجهات المعنية للتدخل، مشيرة إلى تقدم فريق العمل بشكوى إلى نقابة المهن التمثيلية.
المصدر: أنوثة
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