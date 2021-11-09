مفاجأة جديدة من طليقة مصطفى فهمي عن زواجهما.. هذا ما قالته الاعلامية اللبنانية

في ظل الخلافات والتراشق على مواقع التواصل، نفت الإعلامية اللبنانية فاتن موسى، كل ما تردد من أخبار، حول محاولات طليقها الفنان مصطفى فهمي، اختراق حسابها على موقع "إنستغرام".وقالت فاتن، عبر حسابها الرسمي على "إنستغرام": "طالعني خبر مساء اليوم تحت عنوان (خاص مصطفى فهمي يحاول اختراق حساب طليقته.. تفاصيل).. أنفي هذا الخبر جملة وتفصيلاً، ولم يصدر مني أو على لساني ولم أصرّح به مطلقاً وفوجئت به من السوشيال ميديا".وأضافت: "في حال تعرُّض حسابي لأي محاولة اختراق أو التلاعب به، سأتخذ كل الإجراءات القانونية اللازمة، ضد من تُسوِل له نفسه العبث بخصوصيات الناس".وكانت الإعلامية اللبنانية كشفت أن طليقها "وثق عقد زواجهما يوم 12 تشرين الاول الماضي، وأنه خلال 6 سنوات لم يكن موثقا بشكل رسمي"، مشيرة إلى أنه "عاملها كزجاجة عطر.. استخدمها وفرغ منها".وشددت على أنه رغم "ما اقترفه مصطفى فهمي في حقي أؤكد مجدداً على أننى لم أعلم ولم أخطر ولم أبلغ ولم أتفاهم ولم أتفق على الطلاق".