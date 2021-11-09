فنون ومشاهير

ما حقيقة تصوير الجزء الثاني من 2020؟

Lebanon 24
09-11-2021 | 14:00
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عُلم أن الكاتب بلال شحادات سلم نسخة أو تصوراً أولاً من قصة الجزء الثاني من مسلسل "عشرين عشرين" الذي حقق نجاحاً لافتاً في رمضان الماضي وكان من بطولة نادين نسيب نجيم وقصي خولي، وأعلنت الصباح عن التحضير لجزء ثانٍ، فيما لم يسعف الوقت أن تنفذ الفكرة المكملة للجزء الأول، والأسباب كثيرة منها رفض الممثلة نادين نسيب نجيم ذلك، وبالتالي تصريحها الأخير في مهرجان الجونة الذي أثار جدلاً واسعاً، ويحكى عن خلاف حاصل هذه الأيام بين نجيم والصبّاح على خلفية هذا التصريح وإصرار نجيم عليه والتبرير في أكثر من مناسبة كونها استعملت عبارة لم تكن تقصدها بحسب ما شرحت.

إلى ذلك، يستعد قصي خولي للبدء بتصوير مسلسل "من إلى" وتشاركه ملكة جمال لبنان السابقة فاليري أبو شقرا البطولة هذه المرة بعد لقائهما في مسلسل "لا حكم عليه" إخراج بلال شحادات.

فهل تُسوّى الأمور بين الصباح ونجيم قريباً؟ وهل تقنع الشركة نجمتها الأولى ببطولة جزء ثانٍ من "عشرين عشرين" لموسم رمضان 2023؟. 
المصدر: نواعم
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