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فنون ومشاهير
فيروس كورونا ينهي حياة الفنان المصري الشهير أحمد خليل
Lebanon 24
09-11-2021
|
05:10
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أعلن أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، الثلاثاء، وفاة الفنان أحمد خليل، إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد.
وقال زكي في تصريحات صحافية، إنه سيتم تشييع الجنازة من مسجد الشرطة في الشيخ زايد عقب صلاة الظهر اليوم.
يذكر أن خليل قد أعلن إصابته بفيروس كورونا ودخل المستشفى، ثم خرج قبل أيام قبل أن تتدهور حالته الصحية مجددًا، ما أدى إلى نقله إلى المستشفى مرة أخرى.
يعرض الآن للنجم أحمد خليل مسلسل "إلا أنا" مع النجمة ميرفت أمين، والفنان أشرف زكي، وعدد من النجوم الشباب، وشارك خليل في عدد من الأعمال السينمائية والتليفزيونية، أبرزها: «سليمان الحلبي، حديث الصباح والمساء، زمن عماد الدين، امرأة من زمن الحب».
تخرج أحمد خليل 80 عامًا في معهد السينما عام 1965، ثم التحق بمسرح الجيب، وشارك في عدة مسرحيات أبرزها: "حب تحت الحراسة"، "خادم سيدين"، و"ياسين وبهية».
المصدر: لها
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