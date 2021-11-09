فنون ومشاهير

إعلامية الـ"ال بي سي" مريضة: "رجعنا على الـfreezer"! (صورة)

Lebanon 24
09-11-2021 | 06:36
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نشرت الاعلامية في قناة الـ"ال بي سي" رنيم بو خزام صورة عبر خاصية "ستوري" عبر حسابها على "انستغرام"، قالت فيها إن درجة الحرارة منخفضة جدا على متن الطائرة بسبب المكيّف الهوائي. وأشارت إلى أنها أصبحت مريضة بسبب البرد، وأضافت: "رجعنا على الـ"freezer".
 
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رنيم بو خزام

طائرة

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