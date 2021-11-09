إعلامية الـ"ال بي سي" مريضة: "رجعنا على الـfreezer"! (صورة)

نشرت الاعلامية في قناة الـ"ال بي سي" رنيم بو خزام صورة عبر خاصية "ستوري" عبر حسابها على "انستغرام"، قالت فيها إن درجة الحرارة منخفضة جدا على متن الطائرة بسبب المكيّف الهوائي. وأشارت إلى أنها أصبحت مريضة بسبب البرد، وأضافت: "رجعنا على الـ"freezer".