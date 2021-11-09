فنون ومشاهير

كيف أصبحت إبنة عابد فهد وزينة يازجي؟ (صورة)

Lebanon 24
09-11-2021 | 12:21
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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة لإبنة الممثل السوري عابد فهد وزوجته الإعلامية السورية زينة يازجي، بأحدث ظهور لها.
 
وخطفت الفتاة أنظار المتابعين بجمالها وإطلالتها.
 
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زينة يازجي

عابد فهد

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