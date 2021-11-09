فنون ومشاهير

ريهانا بإطلالة لافتة خلال حفل صديقها (صور)

Lebanon 24
09-11-2021 | 12:50
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ظهرت الفنانة العالمية ؤ في حفل صديقها ASAP Rocky في لوس انجلوس يوم الاحد مساء، حيث ارتدت لباسًا باللون الأحمر.
ولفتت ريهانا الأنظار في الاحتفال الذي جمع أكثر من 10 آلاف شخص.
 
 
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ريهانا

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