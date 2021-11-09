20
o
بيروت
21
o
طرابلس
16
o
صور
21
o
جبيل
19
o
صيدا
21
o
جونية
18
o
النبطية
14
o
زحلة
12
o
بعلبك
16
o
بشري
19
o
بيت الدين
21
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
فنون ومشاهير
ريهانا بإطلالة لافتة خلال حفل صديقها (صور)
Lebanon 24
09-11-2021
|
12:50
A-
A+
photos
0
A+
A-
ظهرت الفنانة العالمية ؤ في حفل صديقها ASAP Rocky في لوس انجلوس يوم الاحد مساء، حيث ارتدت لباسًا باللون الأحمر.
ولفتت ريهانا الأنظار في الاحتفال الذي جمع أكثر من 10 آلاف شخص.
مواضيع ذات صلة
هذا هو موعد حفل زفاف باريس هيلتون (فيديو)
Lebanon 24
هذا هو موعد حفل زفاف باريس هيلتون (فيديو)
10/11/2021 03:15:40
10/11/2021 03:15:40
Lebanon 24
Lebanon 24
تامر حسني يبكي عروسين في حفل زفافهما.. هذا ما فعله! (فيديو)
Lebanon 24
تامر حسني يبكي عروسين في حفل زفافهما.. هذا ما فعله! (فيديو)
10/11/2021 03:15:40
10/11/2021 03:15:40
Lebanon 24
Lebanon 24
أديل تحيي حفل عودتها للغناء في لندن
Lebanon 24
أديل تحيي حفل عودتها للغناء في لندن
10/11/2021 03:15:40
10/11/2021 03:15:40
Lebanon 24
Lebanon 24
كم بلغ سعر فستان نانسي عجرم في حفل القاهرة؟
Lebanon 24
كم بلغ سعر فستان نانسي عجرم في حفل القاهرة؟
10/11/2021 03:15:40
10/11/2021 03:15:40
Lebanon 24
Lebanon 24
ريهانا
حفل
تابع
الأكثر قراءة
فرنجية استمزج رأي الاسد وحزب الله رفض عرضاً من "بنشعي"بتحمّل وزر استقالة قرداحي
Lebanon 24
فرنجية استمزج رأي الاسد وحزب الله رفض عرضاً من "بنشعي"بتحمّل وزر استقالة قرداحي
22:56 | 2021-11-08
08/11/2021 10:56:48
Lebanon 24
Lebanon 24
إرتفاع إضافي في تسعيرة الدولار... كم بلغ في السوق الموازية عصر اليوم؟
Lebanon 24
إرتفاع إضافي في تسعيرة الدولار... كم بلغ في السوق الموازية عصر اليوم؟
09:45 | 2021-11-09
09/11/2021 09:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد تخطيه أمس الـ 21 ألف ليرة.. إليكم تسعيرة الدولار في السوق الموازية
Lebanon 24
بعد تخطيه أمس الـ 21 ألف ليرة.. إليكم تسعيرة الدولار في السوق الموازية
01:52 | 2021-11-09
09/11/2021 01:52:58
Lebanon 24
Lebanon 24
مترو في بيروت وقطار على طول الساحل.. بدائل النقل العام موجودة
Lebanon 24
مترو في بيروت وقطار على طول الساحل.. بدائل النقل العام موجودة
02:30 | 2021-11-09
09/11/2021 02:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هكذا يدخل "الدولار" الى لبنان
Lebanon 24
هكذا يدخل "الدولار" الى لبنان
06:46 | 2021-11-09
09/11/2021 06:46:36
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير
16:00 | 2021-11-09
هذا هو موعد حفل زفاف باريس هيلتون (فيديو)
14:24 | 2021-11-09
هاندا أرتشيل تلفت الأنظار بالـ "هوت شورت" والـ "كروب توب" القصيرة (صور)
14:00 | 2021-11-09
ما حقيقة تصوير الجزء الثاني من 2020؟
13:21 | 2021-11-09
فنانة تونسية بوضعية جريئة بعد الاستحمام...(صورة)
13:02 | 2021-11-09
زواج فنانة عربية شهيرة قريباً؟
12:42 | 2021-11-09
سجن فنانة شهيرة 5 سنوات بتهمة "الدعارة وتعاطي المخدرات" (صورة)
فيديو
بأسعار منافسة... "ميتسوبيشي" تطرح سيارة رباعية دفع اقتصادية ومميّزة! (فيديو)
Lebanon 24
بأسعار منافسة... "ميتسوبيشي" تطرح سيارة رباعية دفع اقتصادية ومميّزة! (فيديو)
11:00 | 2021-11-09
10/11/2021 03:15:40
Lebanon 24
Lebanon 24
في سن 105 سنوات... معمرة تسجل رقما قياسيا عالميا في سباق 100 متر (فيديو)
Lebanon 24
في سن 105 سنوات... معمرة تسجل رقما قياسيا عالميا في سباق 100 متر (فيديو)
08:01 | 2021-11-09
10/11/2021 03:15:40
Lebanon 24
Lebanon 24
ليلى عبد اللطيف تتحدث عن خضّة أمنية واغتيالات في لبنان... وتتوقع "فصل الموت" و"تسونامي" وكوارث! (فيديو)
Lebanon 24
ليلى عبد اللطيف تتحدث عن خضّة أمنية واغتيالات في لبنان... وتتوقع "فصل الموت" و"تسونامي" وكوارث! (فيديو)
08:26 | 2021-11-08
10/11/2021 03:15:40
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact