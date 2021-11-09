ريهانا بإطلالة لافتة خلال حفل صديقها (صور)

ظهرت الفنانة العالمية ؤ في حفل صديقها ASAP Rocky في لوس انجلوس يوم الاحد مساء، حيث ارتدت لباسًا باللون الأحمر.

ولفتت ريهانا الأنظار في الاحتفال الذي جمع أكثر من 10 آلاف شخص.