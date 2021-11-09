زواج فنانة عربية شهيرة قريباً؟

انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي خبر زواج الفنانة العراقية شذى حسون قريباً إلا أنها ليست هي من أعلن الخبر بل صديقتها الإعلامية الإماراتية مهيرة عبد العزيز.وتصدر خبر زواج شذى حسون بعد تصريح لمهيرة عبد العزيز في مقابلة تلفزينية ضمن برنامج “إي تي بالعربي” فأشارت فيها لإلى صداقتها الوطيدة مع شذى حسون :”أصدقاء، وجيران كمان وعم نحتفل بعيد الميلاد و قريباً بزواجها”لكن شذى لم توضح أو تنفي تفاصيل هذا الموضوع خصوصًا أنها ليست المرة الاولى التي تنتشر فيها اخبار عن زواجها.