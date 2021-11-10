فنون ومشاهير

بعد خبر انفصاله عن زوجته.. معتصم النهار يحسم الجدل بطريقة غير مباشرة (صور)

Lebanon 24
10-11-2021 | 02:00
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شائعة الانفصال لا تزال تطارد الممثل السوري معتصم النهار وزوجته لين برنجكجي، لكن يبدو أنه قرر نفي تلك الأخبار المتداولة وحسم الجدل بطريقة غير مباشرة عبر السوشيل ميديا، فنشر عبر خاصية الستوريز في تطبيق "إنستغرام" منشورات من صفحات لمحبيه عليها صورته مع زوجته وأمّ ابنته الوحيدة، وقد تضمنت عبارات "الله يخليكم لبعض، ويحمي هالعيلة الحلوة"، مع خرزة زرقاء.

 

ونشر معتصم أيضاً صورة عائلية ثانية ودوّن عليها: "الله يخليكم لبعض دائماً وأبداً"، وتمكن بهذه الطريقة من وضع حدّ للشائعات، مشدداً على صلابة علاقته بزوجته وبأنهما يعيشان حياة زوجية سعيدة بعيداً عن القيل والقال.

 

 
 
 
 

وكانت أنباء طلاق الثنائي قد انتشرت عبر السوشيل ميديا بعدما لاحظ المتابعون حذف لين لمعظم صورها مع زوجها من صفحاتها الخاصة على "إنستغرام"، تزامناً مع إطلاق مجموعتها الجديدة للأزياء.

المصدر: لها
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