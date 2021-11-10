دخل المستشفى بصورة عاجلة.. فنان لبناني يتعرض لأزمة قلبية حادة

كشفت الصفحة الرسمية للفنان اللبناني ربيع الأسمر أنه تعرض لوعكة صحية خطيرة خلال تواجده في دمشق.وفي التفاصيل نُشرت صورا لربيع خلال تقديم الاسعافات الاولية له بعد ان تم نقله الى المستشفى بشكل طارئ جدا وأفادت المعلومات: تعرض الفنان ربيع الأسمر لأزمة قلبية في دمشق منذ قليل وتم إسعافه إلى مشفى الأسدي في العاصمة دمشق انشالله بالشفاء العاجل يارب.ولم يتم الكشف عن وضعه الصحي حتى الان وان كان سيبقى في المستشفى لفترة طويلة او انه يتحسن.