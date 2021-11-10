انفصال النجمين التركيين يُشعل المواقع.. وهما يردان بقبلة حميمة (صورة)

في الأيام الماضية انتشرت أخبار تفيد بانفصال فهرية أفجان وزوجها النجم التركي بوراك أوزجفيت، وأصبحت حديث مواقع التواصل الاجتماعي، ليحسم الثنائي التركي الأمر عبر حساباتهما الشخصية على انستغرام.

نفى كل من فهرية وبوراك، خبر طلاقهما بصورة رومانسية وعائلية عبر انستقرام، إذ بدأت فهرية ونشرت صورة تجمعها بزوجها النجم التركي وولدها في أثناء تناولهما لوجبة الفطور، وعلقت عليها بكلمات: "عندما أبدأ يوم بالفطور في نصفي قلبي.. أحبكما"، وهو الأمر الذي حسم شائعات انفصال فهرية أفجان وبوراك أوزيجفيت.

وفي المقابل أعاد بوراك أوزيجفيت نشر الصورة عبر حسابه الشخصي في رد غير مباشر منه على شائعات الانفصال التي طالته هو وزوجته.

ولم تكتف فهرية بنشر صورتها العائلية فقط، وإنما نشرت صورة رومانسية جمعتها بزوجها بوراك أوزيجفيت ظهر فيها النجم التركي وهو يقبلها لتعلق عليها فهرية بكلمات: "لقد حصلت على قبلة الحظ، أراك الليلة".