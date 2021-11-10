فنون ومشاهير

قبل رحيله.. أحمد خليل يكشف سبب طلاقه من سهير البابلي

Lebanon 24
10-11-2021 | 11:00
A-
A+
Doc-P-884692-637721460345193110.jpg
Doc-P-884692-637721460345193110.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
كشف الفنان أحمد خليل، الذي غادر عالمنا الثلاثاء، عن عمر ناهز 80 عاماً، في لقاء نادر مع الإعلامي محمود سعد في برنامجه "باب الخلق"، أُذيع قبل وفاته بمدة، عن الكثير من التفاصيل الشخصية والفنية في حياته، ومنها زواجه بالفنانة سهير البابلي وأسباب طلاقه منها، حيث قال: "تزوجت الفنانة الكبيرة سهير البابلي في لحظة، حيث تقابلنا خلال تصويرنا إحدى السهرات التلفزيونية، ففي البداية تعاملت معي بحدّة، وأنا لم أقبل هذا، فنشبت مشادة بيننا، لكن "الخناقة" انتهت بالزواج مع انتهاء تصويرنا للعمل، وانفصلنا بعد عامين؛ توقف كلانا عن التمثيل خلالهما، فأنا كنت ممثلاً صغيراً وهي كانت نجمة كبيرة، وهذه القصة لم أستطع قبولها، فكنت دائماً أريد أن أُشعرها بأنني أنا الرجل، وهذا كان خطئي، فأنا كنت "وحش جداً وماكنتش بضحك".

وأضاف: "أرى أن زواج الفنان والفنانة فيه العديد من الصعوبات، وأنا "فلاح" ولي خطوط حمراء كثيرة جداً، وسهير البابلي سيدة عظيمة، لكن كان من المستحيل استمرار العلاقة، فتزوجنا في لحظة وانفصلنا ونحن أصدقاء جداً".

وأوضح: "شقيقي استضاف إحدى الفتيات الألمانيات في منزله لزيارة مصر، والزيارة كان مقرراً لها عشرة أيام وامتدت لثلاثة شهور، وتعرفت أمي عليها وعرّفتني بها كي أتزوجها، رغم رفضي لفكرة الزواج في البداية، لكن بعدما رأيتها في منزلنا في إحدى المرات، أعجبت بها وتزوجنا بسرعة".

واختتم أحمد خليل حديثه قائلاً: "وقت موت زوج شقيقتي، ذهبت زوجتي الألمانية الى معهد "غوته" وأحضرت مصحفاً باللغة الألمانية لتقرأ القرآن على روحه، ووقتها أمي رأتها وبكت وأوصتني بها وألا أتسبب لها في أي مضايقة".
المصدر: لها
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
16:00 | 2021-11-10
14:00 | 2021-11-10
13:55 | 2021-11-10
13:19 | 2021-11-10
13:06 | 2021-11-10
12:49 | 2021-11-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website