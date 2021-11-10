17
o
بيروت
18
o
طرابلس
17
o
صور
17
o
جبيل
17
o
صيدا
17
o
جونية
17
o
النبطية
9
o
زحلة
8
o
بعلبك
15
o
بشري
17
o
بيت الدين
17
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
فنون ومشاهير
قبل رحيله.. أحمد خليل يكشف سبب طلاقه من سهير البابلي
Lebanon 24
10-11-2021
|
11:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
كشف الفنان أحمد خليل، الذي غادر عالمنا الثلاثاء، عن عمر ناهز 80 عاماً، في لقاء نادر مع الإعلامي محمود سعد في برنامجه "باب الخلق"، أُذيع قبل وفاته بمدة، عن الكثير من التفاصيل الشخصية والفنية في حياته، ومنها زواجه بالفنانة سهير البابلي وأسباب طلاقه منها، حيث قال: "تزوجت الفنانة الكبيرة سهير البابلي في لحظة، حيث تقابلنا خلال تصويرنا إحدى السهرات التلفزيونية، ففي البداية تعاملت معي بحدّة، وأنا لم أقبل هذا، فنشبت مشادة بيننا، لكن "الخناقة" انتهت بالزواج مع انتهاء تصويرنا للعمل، وانفصلنا بعد عامين؛ توقف كلانا عن التمثيل خلالهما، فأنا كنت ممثلاً صغيراً وهي كانت نجمة كبيرة، وهذه القصة لم أستطع قبولها، فكنت دائماً أريد أن أُشعرها بأنني أنا الرجل، وهذا كان خطئي، فأنا كنت "وحش جداً وماكنتش بضحك".
وأضاف: "أرى أن زواج الفنان والفنانة فيه العديد من الصعوبات، وأنا "فلاح" ولي خطوط حمراء كثيرة جداً، وسهير البابلي سيدة عظيمة، لكن كان من المستحيل استمرار العلاقة، فتزوجنا في لحظة وانفصلنا ونحن أصدقاء جداً".
وأوضح: "شقيقي استضاف إحدى الفتيات الألمانيات في منزله لزيارة مصر، والزيارة كان مقرراً لها عشرة أيام وامتدت لثلاثة شهور، وتعرفت أمي عليها وعرّفتني بها كي أتزوجها، رغم رفضي لفكرة الزواج في البداية، لكن بعدما رأيتها في منزلنا في إحدى المرات، أعجبت بها وتزوجنا بسرعة".
واختتم أحمد خليل حديثه قائلاً: "وقت موت زوج شقيقتي، ذهبت زوجتي الألمانية الى معهد "غوته" وأحضرت مصحفاً باللغة الألمانية لتقرأ القرآن على روحه، ووقتها أمي رأتها وبكت وأوصتني بها وألا أتسبب لها في أي مضايقة".
المصدر: لها
تابع
الأكثر قراءة
شتاء من دون امطار وثلوج.. وهذا ما ينتظرنا!
Lebanon 24
شتاء من دون امطار وثلوج.. وهذا ما ينتظرنا!
02:30 | 2021-11-10
10/11/2021 02:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بانفعال وحسم قالها: "اللي مش عاجبو يفل"
Lebanon 24
بانفعال وحسم قالها: "اللي مش عاجبو يفل"
01:30 | 2021-11-10
10/11/2021 01:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"التيار" "يصعّد" بعد جنبلاط.. هل يعيد "حزب الله" النظر بخياراته؟!
Lebanon 24
"التيار" "يصعّد" بعد جنبلاط.. هل يعيد "حزب الله" النظر بخياراته؟!
06:00 | 2021-11-10
10/11/2021 06:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الدولار يواصل ارتفاعه.. هكذا افتتحت اليوم السوق الموازية
Lebanon 24
الدولار يواصل ارتفاعه.. هكذا افتتحت اليوم السوق الموازية
01:47 | 2021-11-10
10/11/2021 01:47:07
Lebanon 24
Lebanon 24
من أخطر المواد الكيميائية...اللبنانيون يأكلون "رصاص" وهذا تأثيره على الدماغ!
Lebanon 24
من أخطر المواد الكيميائية...اللبنانيون يأكلون "رصاص" وهذا تأثيره على الدماغ!
23:15 | 2021-11-09
09/11/2021 11:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير
16:00 | 2021-11-10
زوجة معتصم النهار تخرج عن صمتها بعد أخبار انفصالهما
14:00 | 2021-11-10
هكذا علقت نوال الزغبي على تسريب أغنيتها "نقطة انتهى"
13:55 | 2021-11-10
رامي صبري يهدد ويتوعد بالثأر لشقيقه
13:19 | 2021-11-10
صافيناز بصور جريئة بروب النوم! (صور)
13:06 | 2021-11-10
هاندا أرتشيل بفستان جريء...(صور)
12:49 | 2021-11-10
منة عرفة تعود لزوجها... وهذا ما قالته (صورة)
فيديو
إكتشاف حيتان جديدة ضخمة تخفت عن العلماء في الأعماق! (فيديو)
Lebanon 24
إكتشاف حيتان جديدة ضخمة تخفت عن العلماء في الأعماق! (فيديو)
16:00 | 2021-11-10
11/11/2021 00:57:23
Lebanon 24
Lebanon 24
بأسعار منافسة... "ميتسوبيشي" تطرح سيارة رباعية دفع اقتصادية ومميّزة! (فيديو)
Lebanon 24
بأسعار منافسة... "ميتسوبيشي" تطرح سيارة رباعية دفع اقتصادية ومميّزة! (فيديو)
11:00 | 2021-11-09
11/11/2021 00:57:23
Lebanon 24
Lebanon 24
في سن 105 سنوات... معمرة تسجل رقما قياسيا عالميا في سباق 100 متر (فيديو)
Lebanon 24
في سن 105 سنوات... معمرة تسجل رقما قياسيا عالميا في سباق 100 متر (فيديو)
08:01 | 2021-11-09
11/11/2021 00:57:23
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact