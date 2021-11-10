قبل رحيله.. أحمد خليل يكشف سبب طلاقه من سهير البابلي

كشف الفنان أحمد خليل، الذي غادر عالمنا الثلاثاء، عن عمر ناهز 80 عاماً، في لقاء نادر مع الإعلامي محمود سعد في برنامجه "باب الخلق"، أُذيع قبل وفاته بمدة، عن الكثير من التفاصيل الشخصية والفنية في حياته، ومنها زواجه بالفنانة سهير البابلي وأسباب طلاقه منها، حيث قال: "تزوجت الفنانة الكبيرة سهير البابلي في لحظة، حيث تقابلنا خلال تصويرنا إحدى السهرات التلفزيونية، ففي البداية تعاملت معي بحدّة، وأنا لم أقبل هذا، فنشبت مشادة بيننا، لكن "الخناقة" انتهت بالزواج مع انتهاء تصويرنا للعمل، وانفصلنا بعد عامين؛ توقف كلانا عن التمثيل خلالهما، فأنا كنت ممثلاً صغيراً وهي كانت نجمة كبيرة، وهذه القصة لم أستطع قبولها، فكنت دائماً أريد أن أُشعرها بأنني أنا الرجل، وهذا كان خطئي، فأنا كنت "وحش جداً وماكنتش بضحك".وأضاف: "أرى أن زواج الفنان والفنانة فيه العديد من الصعوبات، وأنا "فلاح" ولي خطوط حمراء كثيرة جداً، وسهير البابلي سيدة عظيمة، لكن كان من المستحيل استمرار العلاقة، فتزوجنا في لحظة وانفصلنا ونحن أصدقاء جداً".وأوضح: "شقيقي استضاف إحدى الفتيات الألمانيات في منزله لزيارة مصر، والزيارة كان مقرراً لها عشرة أيام وامتدت لثلاثة شهور، وتعرفت أمي عليها وعرّفتني بها كي أتزوجها، رغم رفضي لفكرة الزواج في البداية، لكن بعدما رأيتها في منزلنا في إحدى المرات، أعجبت بها وتزوجنا بسرعة".واختتم أحمد خليل حديثه قائلاً: "وقت موت زوج شقيقتي، ذهبت زوجتي الألمانية الى معهد "غوته" وأحضرت مصحفاً باللغة الألمانية لتقرأ القرآن على روحه، ووقتها أمي رأتها وبكت وأوصتني بها وألا أتسبب لها في أي مضايقة".