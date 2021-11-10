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فنون ومشاهير
ملكة جمال لبنان مريضة... هل أُصيبت مايا رعيدي بـ"كورونا"؟ (صورة)
Lebanon 24
10-11-2021
|
07:02
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أعلنت ملكة جمال لبنان مايا رعيدي أنها مريضة منذ الاسبوع الماضي. وفي صورة نشرتها عبر خاصية "ستوري" عبر حسابها على "انستغرام"، ذكّرت رعيدي إلى أهميّة وضع الكمامة والانتباه، ليس فقط من خطر "كورونا"، وإنما لاننا في موسم الرشح و"الانفلونزا".
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