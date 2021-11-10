فنون ومشاهير

إليسا تخطف أنظار المتابعين بإطلالتها في باريس (صور)

Lebanon 24
10-11-2021 | 12:28
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نشرت الفنانة اللبنانية إليسا صوراً في صفحتها الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي، استعرضت فيها إطلالتها التي ظهرت فيها بحفلها الأخير في العاصمة الفرنسية باريس، والتي خطفت فيها أنظار المتابعين.
وبدت إليسا بالصور مرتدية توب باللون الأبيض وبنطالًا أسود، واعتمدت مكياجًا هادئًا، وشعرًا منسدلًا على كتفيها، وعلقت قائلة:" أولمبيا باريس".
 
 
 
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