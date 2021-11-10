فنون ومشاهير

زوجة معتصم النهار تخرج عن صمتها بعد أخبار انفصالهما

Lebanon 24
10-11-2021 | 16:00
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على الرغم من أن الموضوع أصبح واضحاً إلا أن زوجة الممثل معتصم النهار، لين برنجكجي أرادت أن تؤكد هي على أن علاقتها بزوجها بخير ولا صحة للشائعات التي انتشرت حول انفصالهما قبل ايام قليلة.
وفي التفاصيل قامت لين برنجكجي بنشر صورة تجمعها بمعتصم وابنتهما ساندرا عبر خاصية القصص القصيرة على حسابها الرسمي على إنستغرام وعلّقت عليها بالقول "عائلتي".
بدوره أعاد معتصم نشر الصورة على حسابه كنوع من التأكيد على تماسك عائلته على الرغم من انه سبق ونفي طلاقه او حتى انفصاله عن لين.
 
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