فنون ومشاهير

منة عرفة تعود لزوجها... وهذا ما قالته (صورة)

Lebanon 24
10-11-2021 | 12:49
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علّقت الممثلة المصرية منة عرفة على خبر عودتها زوجها الممثل المصري محمود المهدي بمنشور لها في صفحتها الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام"، أثار الجدل بين المتابعين، خصوصاً أنه بعد يومين من إعلان إنفصالهما.
وكتبت منّة:"من أصعب اللحظات اللي ممكن تعدي على أي ست لحظة الإنفصال وخراب البيت، الطلاق بيتهز له عرش الرحمن".
وأضافت عرفة: "اللي حصل كشف لنا ناس كتير كانوا بيمثلوا أنهم فرحانين لينا بس الحقيقي أنهم كانوا بيمثلوا وكانوا مستنيين أول مشكلة علشان يشمتوا في كسرتي وخراب بيتي بس ربنا مش هينولها لكم، أرحمونا حرام عليكم".
 
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