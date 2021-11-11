منهم يارا واليسا... هذه هي الأسماء الحقيقية لهؤلاء الفنانين



الفنانة اللبنانية يارا اسمها كارلا برقاشي. يلجأ الكثير من الفنانين الى تغيير أسمائهم الحقيقية لأنها قد تكون صعبة الحفظ او ثقيلة على السمع او بعيدة عن المجال الفني. هل كنتم تعرفون مثلاً ان الاسم الحقيقي لعاصي الحلاني هو محمد الحلاني، وان الفنان كاظم الساهر اسمه حسب الهوية هو كاظم السامرائي.الفنانة اللبنانية يارا اسمها كارلا برقاشي.

ملك الرومانسية وائل كفوري اسمه الحقيقي ميشال كفوري.

الفنانة اللبنانية اليسا اختصرت اسمها الحقيقي اليسار خوري لتصبح اليسا.

رامي بو عياش ازال من كنيته كلمة بو ليصبح رامي عياش.

وليد توفيق اسمه الحقيقي وليد توتنجي وهو من مدينة طرابلس شمال لبنان.

لماذا يغيّر الفنانون أسماءهم؟

يعمدون الى تغيير أسمائهم بهدف الوصول بطريقة اسرع الى الفانز، عن طريقة اقتراح اسم يعلق في الذاكرة بشكل سهل. ايضاً بما ان أغلبية الفنانين يقدّمون حفلات في الدول العربية والاسلامية، فالإسم العربي الهوى يكون مقبولاً أكثر من سكان هذه الدول.