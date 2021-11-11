فنون ومشاهير

الظهور الأول لمايا دياب بعد تعرضها لأزمة صحية.. احتفلت بعيدها وهذا عمرها (فيديو)

Lebanon 24
11-11-2021 | 03:00
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انتشر فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي ظهرت فيه الفنانة مايا دياب تحتفل بعيد ميلادها الذي يصادف في 12 تشرين الثاني.

 

وبدت مايا سعيدة وترقص على أنغام أغنيتها، وظهر قالب حلوى ضخم أعد للمناسبة.

 

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ولفتت مايا الجمهور بإطلالتها حيث ارتدت الجينز مع كروب توب زرقاء ووضعت فوقها القفطان.

 

وكانت مايا تعرضت لتسمم حاد ما أدى إلى إدخالها إلى المستشفى بشكل عاجل.

 

يُذكر ان مايا ولدت في 12 تشرين الثاني 1980 أي أصبح عمرها 41 سنة.

المصدر: "رصد" لبنان 24
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