فنّانة لبنانية مهّدت طريق المصالحة بين يوسف الخال والصبّاح

قبل أسابيع قليلة نشر الممثل يوسف الخال صورة إلى جانب زوجته الفنانة نيكول سابا مع صاحب شركة الصباح الأستاذ صادق الصباح، بعد سنوات من الجفاء، والخلافات التي أدّى الإعلام دوراً بارزاً فيها؛ فكانت التصريحات المتبادلة بين سابا والخال من جهة وردود فعل جيدة من قبل الصباح الذي مدّ يده مستقبلاً الثنائي في مكاتب الشركة.

وذكرت مجلة "نواعم" أن فنانة لبنانية مهّدت الطريق وكانت "فاعل خير" لإتمام هذه المصالحة خصوصاً أنها مقربة جداً من الخال والأستاذ صادق الصباح وكان لها ما أرادت.

وعُلم أن الشركة تفكر حالياً بإنتاج مسلسل قصير خاص بالمنصات وأنها وضعت اقتراحات بترشيح يوسف الخال للعمل الجديد المفترض تنفيذه قريباً وهو مؤلف من 10 حلقات، ويكون بذلك يوسف الخال المقل في أعماله المشتركة وحتى المسلسلات القصيرة عاد إلى جمهوره الذي يطالبه على الدوام بالمشاركة في بطولات على اعتباره واحداً من أفضل الممثلين اللبنانيين لأبناء جيله.

يذكر أن يوسف الخال شكل قفزة نوعية في حياته المهنية عندما شارك في مجموعة من الأعمال الدرامية المشتركة التي لاقت نجاحاً كبيراً في عالم الدراما المشتركة الى جانب مواطنته نادين نسيب نجيم والممثل السوري تيم حسن، ومنها "لــو" و"تشيلو".