فنون ومشاهير

لبناني الجنسية... هند البحرينية تطلّ للمرة الأولى مع زوجها الثالث

Lebanon 24
11-11-2021 | 04:25
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أطلّت الفنانة هند البحرينية للمرة الأولى على الإعلام برفقة زوجها لاعب كرة السلة اللبناني كريم عزالدين، بعد ارتباط أثار جدلاً واسعاً عبر شبكات التواصل الاجتماعي في شهر حزيران، بسبب فارق السن بينهما.

 

وقالت المطربة الخليجية لبرنامج "إنسايدر بالعربي" إنها لا تكترث بانتقادات الناس، مؤكدةً أن من يعرفها جيداً، يدرك أنّها "مجنونة"، فتدخل زوجها نافياً ألأمر، موضحاً أن لديها عالمها الخاص، فلا تتدخل في حياة الناس لكنهم يتدخلون في حياتها.

وشدّدت هند البحرينية على الكيمياء العالية التي تربطها بزوجها والتماشي بطريقة التفكير بينهما، والتي أدت إلى عدم الاحساس بتاتاً بفارق السن.

يُذكر أنّ المغنية البحرينية تزّوجت مرتين سابقاً، الأولى من البحريني فهد أحمد في عام 2002 وأنجبت منه ابنها عبد الله، لكنهما انفصلا في عام 2004، والثانية في عام 2012 من اللبناني جورج نمر مدير الإنتاج في قناة "الوطن" الكويتية.

وكان كريم عزالدين قد تعاقد مع نادي "سترة" البحريني، قادماً من نادي "باريس" الفرنسي، في تشرين الثاني من عام 2020 الماضي.

 
المصدر: لها
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