فاتورة "الموتور" 5 ملايين ليرة.. فنانة لبنانية شهيرة تشكو أزمتها (صورة)

بعد معاناتها مع الماء، كشفت النجمة نادين الراسي مشاكلها مع الكهرباء أيضاً. وشاركت جمهورها عبر شبكات التواصل الاجتماعي، صورة الفاتورة الشهرية المترتبة عليها لقاء كهرباء الموّلد، والتي بلغت 5 ملايين ليرة لبنانية، مؤكدة صدمتها من ارتفاع المبلغ المالي.