فنون ومشاهير

فاتورة "الموتور" 5 ملايين ليرة.. فنانة لبنانية شهيرة تشكو أزمتها (صورة)

Lebanon 24
11-11-2021 | 07:32
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بعد معاناتها مع الماء، كشفت النجمة نادين الراسي مشاكلها مع الكهرباء أيضاً. وشاركت جمهورها عبر شبكات التواصل الاجتماعي، صورة الفاتورة الشهرية المترتبة عليها لقاء كهرباء الموّلد، والتي بلغت 5 ملايين ليرة لبنانية، مؤكدة صدمتها من ارتفاع المبلغ المالي.

يُذكر أنّ الراسي شاركت في الموسم الرمضاني المنصرم في بطولة مسلسل "نسونجي بالحلال"، إلى جانب الفنانين زياد برجي وهبة نور ومحمد خير الجراح وهشام حدّاد وأنجو ريحان ورانيا عيسى وأنطوانيت عقيقي وبونيتا سعادة.

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