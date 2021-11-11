بعيدا عن الاخبار... إعلامية الـ"أم تي في" تقود سيارة فارهة مكشوفة في دبي! (صور)

نشرت الاعلامية في قناة الـ"أم تي في" نبيلة عواد، فيديو عبر خاصية "ستوري" عبر حسابها على "انستغرام"، حيث تمضي وقتها في الامارات بعيدا عن عالم الاخبار والسياسة في لبنان. وقد ظهرت نبيلة وهي تقود سيارة فارهة مكشوفة على طرقات دبي.