غادة عبد الرازق في رسالة الى متابعيها ماذا قالت؟

نشرت الممثلة المصرية غادة عبد الرازق رسالة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، توضح فيها للجمهور حول مشاركتها بأعمال في موسم رمضان 2022. قالت غادة انها اعتذرت عن المشاركة بأعمال خلال رمضان 2022 لأنها منشغلة بأمور اخرى.توعدت غادة عبد الرازق كل من ينشر الشائعات عنها كاتبة: "أحب أوضح لكل جمهوري اللي بعتز بيه وبحبه وبحترمه جداً؛ أن كل ما يُنشر عن أعمال رمضانية لي غير صحيح بالمرة، ولم أوافق أو أختار أي عمل رمضاني هذه السنة".