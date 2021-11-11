كسروا سيارتها...جويل بو يونس تتعرض للسرقة (فيديو)

تعرضت الإعلامية جويل بو يونس للسرقة وذلك بعد أن أقدم مجهولون على تكسير زجاج سيارتها وسلب محتوياتها.



يا جماعة وين عايشين نحنا؟!!

الله يسامحكن وصحتين على قلبكن الغراض كلا!". ونشرت جويل فيديو عبر صفحتها الخاصة على "فيسبوك" علقت عليه قائلة: "طيب لما اجي لفل من الشغل ولاقي سيارتي مكسّر قزازا وسارقين منا غراضي اللي بقلبا كلون وشنطة مليانة ومش تاركين شي طيب شو ممكن الواحد يقول؟يا جماعة وين عايشين نحنا؟!!الله يسامحكن وصحتين على قلبكن الغراض كلا!".