فنون ومشاهير

لاميتا فرنجية تحدث ضجة بأحدث صورها (صور)

Lebanon 24
11-11-2021 | 13:36
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بلوك لافت وأنيق، أطلت الممثلة وعارضة الأزياء اللبنانية لاميتا فرنجية على متابعيها بصور جديدة نشرتها في صفحتها الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي.
وظهرت لاميتا في أمسية لها بفستان قصير باللون الكحلي وكعب غريب باللون الأحمر.
 
 
 
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